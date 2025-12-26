Les Étoiles al Teatro Comunale di SassariDaniele Cipriani organizza il gala internazionale con Anbeta Toromani e Alessandro Macario
Cast di stelle della danza internazionale per il gran finale del festival “Corpi in movimento”. “Les Étoiles”, prodotto da Daniele Cipriani Entertainment e organizzato da Danzeventi di Sassari, per la direzione artistica di Anna Lea Antolini.
Protagonista Anbeta Toromani, che dal secondo posto nel talent show "Amici" ha spiccato il volo ed è stata prima in numerosi teatri internazionali e italiani, tra cui il Teatro Nazionale Slovacco, il San Carlo di Napoli, e attualmente è la stella del Teatro nazionale dell'opera e del balletto di Tirana. Farà coppia (come nella vita) con Alessandro Macario (San Carlo di Napoli) sulle note di Berlioz con “Romeo e Giulietta” di Amedeo Amodio, un passo a due intriso di passione e destino. I due si esibiranno in un secondo pas de deux in “Invisible grace” per la coreografia di Yaroslav Ivanenko e musica di Gurdjieff.
A interpretare il candore del Cigno Bianco e la magnetica seduzione del Cigno Nero saranno David Motta Soares (Staatballet Berlin e Teatro Bolshoi di Mosca) e Liudmila Konovalova (Wiener Staatballet), che daranno vita ai momenti più celebri de “Il Lago dei Cigni” nelle coreografie di Ivanov e Petipa e musiche di Čajkovskij.
Diana Georgia Ionescu (Stuttgart Ballet) incanterà gli spettatori con “Daydreamers” di Edward Clug, insieme a Matteo Miccini (Stuttgart Ballet), per proseguire con “Limelight” di Katarzyna Kozielska sulla musica dei New Tango Orquesta. Matteo Miccini ritornerà in scena a sua volta con “Daydreamers” e con il potente e visionario “Kiss a Crow” firmato da Marco Goecke.
Maria Celeste Losa e Mattia Semperboni (Teatro alla Scala di Milano) proporranno la versione completa de “Le corsaire” per la coreografia di Marius Pepita, e ancora “Spring waters” di Messerer con musiche di Rachmaninov. Il Defilé conclusivo porterà insieme sul palco tutti gli artisti per un finale di serata memorabile.
Il festival “Corpi in movimento” è organizzato da Danzeventi in collaborazione con la Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, il Mic e il Comune di Sassari. I biglietti possono essere acquistati online su boxol.it, oppure nel punto vendita Box office Sardegna delle Messaggerie Sarde, in Piazza Castello a Sassari.