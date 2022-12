Seconda giornata per l’Expo del Turismo culturale in Sardegna, ospitato a Barumini, su iniziativa della Fondazione Barumini Sistema Cultura in collaborazione con l'amministrazione comunale.

L’appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, trasmesso in diretta sui canali web de L’Unione Sarda, sta riunendo nella cittadina della Marmilla tutti i 30 siti culturali gestiti a livello regionale, gli operatori del settore turistico, dell’artigianato artistico ed enogastronomico con la presenza di oltre 22 stand espositivi delle eccellenze sarde.

Un evento per permettere anche lo scambio tra la domanda e l’offerta del settore grazie agli incontri tra i 15 tour operator nazionali e internazionali presenti e oltre 100 aziende del settore turistico e culturale della Sardegna.

