L’Ente Marialisa de Carolis ha indetto una selezione conoscitiva per cantanti lirici interessati a collaborare con il Coro dell’Ente, nell’ambito della programmazione delle Stagioni lirico-sinfoniche del triennio 2026–2028.

L’iniziativa ha l’obiettivo di costituire una banca dati di artisti idonei, a supporto delle future attività artistiche dell’Ente. La selezione non comporta obblighi di scrittura, né la formazione di graduatorie vincolanti ai fini di futuri rapporti di lavoro. Le audizioni sono rivolte ai seguenti registri vocali: tenori, baritoni, bassi, soprani, mezzosoprani e contralti.

Possono partecipare candidati maggiorenni, in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure di regolare permesso di soggiorno. E’ inoltre richiesta: idoneità fisica all’attività artistica , l’assenza di cause di incompatibilità con eventuali collaborazioni future, eventuale formazione e esperienza coerente con la professione artistica. L’Ente si riserva la facoltà di valutare il profilo artistico dei candidati a proprio insindacabile giudizio.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online entro e non oltre le 12 del 12 febbraio 2026tramite il modulo accessibile all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: enteconcertidecarolis@pec.net. Alla domanda dovranno essere allegati curriculum artistico aggiornato e copia di un documento di identità in corso di validità. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine stabilito o con modalità differenti.

Le audizioni si svolgeranno a Sassari, presso il Teatro Comunale o altra sede che sarà successivamente comunicata dall’Ente. Date, orari e convocazioni saranno trasmessi via email ai candidati ammessi. L’Ente si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al calendario per esigenze organizzative.

La selezione consisterà in una prova attitudinale, finalizzata alla valutazione della qualità e della tecnica vocale, con la possibilità di eseguire un brano a scelta del candidato, non vincolante. I candidati dovranno presentarsi muniti di spartiti completi in doppia copia e di documento di riconoscimento. L’accompagnamento pianistico sarà messo a disposizione dall’Ente.

© Riproduzione riservata