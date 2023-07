Sapevate di poter impostare il sardo come lingua dell’iPhone?

Ecco come fare: basta entrare nelle impostazioni, generali, Lingua e zona, selezionare il sardo dopo aver cliccato su “Aggiungi lingua” e il gioco è fatto.

Il sardo è entrato, assieme al napoletano, nell’elenco di decine di lingue disponibili in uno degli ultimi aggiornamenti Apple.

Cosa cambia? Per il momento non molto: si potrà infatti visualizzare solo il calendario in sardo, mentre il resto sarà impostato nella lingua principale dello smartphone. Ma attendiamo ulteriori aggiornamenti.

(Unioneonline/D)

