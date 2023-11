È in programma per giovedì 9 novembre l’ultimo appuntamento dell’Autunno Calviniano, il fitto programma di iniziative promosso dall’Orto Botanico dell’Università di Cagliari per ricordare i cento anni dalla nascita del grande scrittore italiano.

“Eva Mameli Calvino e l’Orto Botanico della regia Università di Cagliari” è infatti il titolo di un pomeriggio che – a partire da una frase di Calvino, “L’instabilità geografica che mi fa continuamente desiderare un altrove” – ricorderà il forte legame tra la mamma dello scrittore e l’Orto Botanico del capoluogo sardo, che diresse negli anni ’20 del secolo scorso.

«Concludiamo due mesi di incontri, reading e spettacoli organizzati in collaborazione con numerosi enti e associazioni culturali – commenta l’attuale direttrice, Annalena Cogoni – L’Orto Botanico dell’Università di Cagliari mostra grande vitalità, sia come irrinunciabile sede della didattica e della ricerca, ma anche come luogo in cui può svolgersi la terza missione degli atenei, la divulgazione scientifica che fa parte dei nostri obiettivi. Le tantissime persone che hanno affollato l’Orto in questi mesi per gli appuntamenti in programma dimostrano che il messaggio è passato».

IL PROGRAMMA – Alle 16 Marco Nateri e Aurora Simeone metteranno in scena uno speciale omaggio tra gli alberi del polmone verde dell’Ateneo cagliaritano promosso dal Teatro del Sale. A seguire, alle 17, nell’Aula Eva Mameli Calvino la direttrice dell’Orto, Annalena Cogoni, e la docente Maria Cristina Secci ricostruiranno gli anni che la madre dello scrittore visse a Cuba e a Cagliari, mentre “La scienza come passione. Eva Mameli Calvino, un modello d’eccellenza femminile” è il titolo della relazione di Loretta Marchi, già conservatore-bibliotecario responsabile del Museo civico e della Biblioteca civica di Sanremo.

La serata si concluderà con una tavola rotonda a cui parteciperanno con le tre relatrici e il coordinatore tecnico dell’Orto Gianluca Iiriti alcuni tra i protagonisti degli appuntamenti susseguitisi in Orto negli ultimi due mesi per l’Autunno Calviniano: da Valeria Ciabattoni (CEDAC) a Fausto Siddi e Graziella De Vita (Associazione ArCoEs), da Chiara Vittone, Gilberto Ganassi e Mostafa GhoratoIhamid a Gerardo Ferrara e Raoul Moretti, da Aurora Simeone e Marco Nateri (Teatro del Sale) a Norma Gomez e Rossella Faa (per l’ASD Tres Tiempos).

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata