A vincere la quarta Weekly Competition, ad Arzachena, della XXI edizione di Cinemadamare, il più lungo Campus internazionale del cinema, è stato il film "Life in Technicolor" del regista Ronan Woods, Irlanda. La proclamazione è avvenuta ieri sera in Piazza Risorgimento. La manifestazione ha avuto in particolare il supporto sindaco Roberto Ragnedda e della delegata alla Cultura, Valentina Geromino.

I filmmaker italiani e stranieri, che hanno scelto il miglior film tra quelli girati da domenica 2 luglio, hanno realizzato 17 cortometraggi, con cui hanno interpretato tanti angoli e bellezze nascoste della cittadina, che solitamente sfuggono all'attenzione anche dei residenti. I premi assegnati dallo staff ai giovani filmmaker sono invece quelli tecnici e artistici: doppio premio per Lorenzo Marte, Italia, che vince la miglior sceneggiatura e la miglior produzione per il corto "Alie-ated" diretto dallo stesso cineasta italiano. La miglior colonna sonora va invece a Arianna Di Claudio per il corto "La persona più bella del mondo" diretto da Nika Braun, Brasile e Lussemburgo. Infine il corto "Life in Technicolor" vince anche i premi come miglor editing per lo sforzo dello stesso regista e come miglior fotografia di Ella Smith, Usa.

Prima della Weekly Competition, ha avuto luogo il progetto “Sibilla” nel quale la mano umana di uno sceneggiatore sfida quella digitale dell'Intelligenza Artificiale: partendo dallo stesso soggetto sono state scritte 2 sceneggiature, una umana e una digitale, che sono poi state dirette dallo stesso regista sorteggiato tra i partecipanti volontari al Campus. Protagonista di questo confronto è stata Natalia Stopani, dal Messico, regista dei 2 corti. Il pubblico, attraverso “l’applausometro” ha dichiarato vittorioso il corto realizzato dalla mano umana dello sceneggiatore Robin Weigel.

