Non poteva che essere un successo, ad Ardara, "Chentinas de su Regnu", il tradizionale evento enogastronomico organizzato dalla Pro loco e dal Comune, con il validissimo contributo dei cantinieri e delle associazioni.

Una festa tra arte e gusto che ha visto protagonisti, nel centro del Monte Acuto, i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, il Coro di Ozieri, del Gruppo Folk sassarese, i Tumbarinos di Gavoi, Skinny Live Duo e del Trio Figulinas Folk, oltre che i cantadores Emanuele Bazzoni e Salvatorangelo Salis accompagnati alla chitarra da Nino Manca.

Tante le persone venute anche dai paesi limitrofi per degustare fave e lardo, trippa, una carne arrosto, il cinghiale, la carne di maiale in umido, la capra arrosto, la seada, le frittelle e la purpuzza, oltre ad assaggini vari ma soprattutto l’ottimo vino locale.

«Ancora non ho i numeri sui bicchieri venduti, ma per dire con certezza che la manifestazione è andata ben oltre le aspettative non c’è bisogno di avere i dati: posso affermare che sono state le Chentinas de su Regnu più partecipate di sempre – ha dichiarato il sindaco, Francesco Dui -. Per raggiungere questo obiettivo la nostra comunità ha lavorato unita e con un solo unico grande principio: far stare bene i visitatori che sono venuti a trovarci».

L'appuntamento è ora al prossimo anno.

