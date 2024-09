Doppio imperdibile appuntamento per gli appassionati del giallo: “La Solitudine del Caveau", ultima fatica letteraria di Carlo Sorgia, verrà presentata lunedì 23 settembre, alle ore 17, nella biblioteca “Francesca Sanna Sulis” e il giorno dopo, martedì 24 settembre, alle 18 nella sala al primo piano della Mediateca del Mediterraneo di Cagliari.

A Quartucciu a rendere l'evento ancora più coinvolgente saranno Gemma Pedrocchi e Giuseppe Savastano, del gruppo Lettrici e Lettori della biblioteca, che, dialogando con l’autore, eseguiranno anche letture tratte dal libro, trasportando i presenti nel cuore dell'intrigo.

A Cagliari, invece, a guidare la presentazione sarà il giornalista Fabio Marcello accompagnato dalla voce dell’attrice Rita Lo Nardo che attraverso la lettura di alcuni brani porterà il pubblico dentro le vicende dell’intrigante protagonista del giallo.

L’autore, nato a Cagliari nel 1949, ha scoperto la passione per la scrittura diventando nonno. In questo nuovo giallo, l'ex bancario Giovanni Pistis, dopo la pensione ha deciso di lasciare la sua amata Sardegna per trasferirsi in Brasile e rifarsi una vita. Attraverso un lungo flashback, il passato di Giovanni si svela tra colpi di scena e tensione, conducendo il lettore verso un finale inaspettato. In questo nuovo romanzo di Carlo Sorgia ci sono tutti gli elementi ai quali ci ha abituato con i suoi romanzi: la natura, la bellezza del paesaggio, i sentimenti come l’amore e l’amicizia.

