L’appuntamento nella pubblica piazza fa ormai da tempo parte degli eventi estivi che vengono organizzati a La Maddalena e come di consueto registra una presenza massiccia di pubblico. È il concerto del Coro inclusivo dell’Associazione Insieme per il domani, diretto dal maestro Vincenzo La Cava, lo stesso che ha fondato e dirige le Voci Blues e il coro Orolache, noti in Sardegna e non solo.

Coro inclusivo perché composto da ragazze e ragazzi con disabilità, dai loro genitori e altri componenti. L’ultimo concerto si è svolto nella Piazza Santa Maria Maddalena, ed è iniziato con un poderoso Va Pensiero, dal Nabucco di Giuseppe Verdi, per terminare, tra gli applausi, con il più moderno ma altrettanto fortemente emozionante Oh Happy Day.

Ad assistere oltre a tanti maddalenini e numerosi turisti c’erano il sindaco Fabio Lai, la vicesindaca Federica Porcu, il parroco don Andrea Domanski e il parroco emerito don Domenico Degortes. Il coro è diretta espressione dell’associazione Insieme per il domani, presidente della quale è Lia Salvi; che ha annunciato, per il prossimo dicembre, il concerto di Natale.

Proprio per i ragazzi di questa associazione e per il loro futuro soprattutto, è stato già approvato e finanziato un progetto, e i lavori dovrebbero iniziare in autunno, per l’accoglienza sia diurna che notturna, utilizzando delle strutture dismesse dallo Stato in passato e cedute al Comune dalla Regione Sardegna, nella frazione di Moneta.

© Riproduzione riservata