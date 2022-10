Simpatica e allegra “invasione” nella biblioteca di Carbonia: da questa mattina e fino al 10 ottobre il sistema bibliotecario del Sulcis ha rinnovato l’appuntamento con il “Festival Tuttestorie”, coinvolgendo gli alunni delle scuole provenienti da diverse città e comuni.

Sono in programma 30 incontri con scrittori di altissimo livello, nel panorama della letteratura per ragazzi e non solo, riservati agli istituti che con grande entusiasmo hanno aderito alla manifestazione.

I giovani studenti (foto Scano)

All’interno della biblioteca tutti i giorni si terranno 6 appuntamenti con gli autori e sarà possibile visitare le mostre tematiche allestite per l’occasione. Nel parco Villa Sulcis si potranno ammirare anche i laboratori CreAttivi a cura di alunni e docenti del Liceo Gramsci Amaldi, e poi quelli dedicati alla promozione della lettura e della storia locale.

Ad alternarsi autori e autrici: le scuole materne incontreranno Stella Nosella e Giulia Pastorino; le scuole elementari Gianluca Caporaso, Giuseppe Ferrario, Otto Gabos, Gud (Daniele Bonomo), Angelo Mozzillo, Stella Nosella, Sergio Olivotti, Serenella Quarello, Luca Tortolini; le scuole medie, invece, Carlo Carzan, Manlio Castagna, Barbara Fiorio, Marco Magnone. Le superiori Manlio Castagna e Marco Magnone.

