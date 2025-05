Un totale di 1000 visitatori in due giorni per Villa Maria Pia, uno degli edifici più importanti del patrimonio immobiliare della città di Alghero. Aperta al pubblico nel fine settimana per l'edizione 2025 di Monumenti Aperti, è stata presa d'assalto da turisti e appassionati che hanno voluto visitare l'antica colonia penale agricola, successivamente affidata all'Ente di colonizzazione ferrarese.

Recentemente trasformata in struttura ricettiva, l'amministrazione comunale catalana è rientrata in possesso della struttura. Ora, in attesa del completamento della sede di via Columbano, al centro di un interminabile restauro, Villa Maria Pia ospiterà la sede del Consiglio comunale, ma sarà anche il luogo per eventi proposti da associazioni, mostre ed incontri culturali. Nei giardini di Villa Maria Pia è custodito anche un tesoro di cui poco si conosce. La cripta aragonese, che l'associazione Tholos vorrebbe valorizzare.

Nel video le interviste a Maria Antonietta Pinelli, dell’associazione Tholos, e Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio comunale di Alghero.

