Il mondo della api, la Villa Romana e, infine, l'oro rosso di Alghero.

Un fine settimana caratterizzato da diverse attrazioni targate Azienda speciale Parco di Porto Conte. Appuntamenti che hanno registrato un numero importante di visitatori e presenze in linea con un maggio che sta rivelandosi ricco di soddisfazioni per l'EcoMuseo e per le iniziative dell'Ente di riserva.

“Salviamo le api e la biodiversità”, questa la prima iniziativa del weekend, organizzata nell’ambito del Tema di Studio Nazionale dei Lions, ha avuto un ottimo riscontro: una mattinata dedicata al mondo delle api e al loro ruolo da protagoniste nella difesa della biodiversità.

Hanno preso parte alla conferenza qualificati ricercatori e professori dell’Università degli Studi di Sassari, la prof.ssa Alfredina Papurello già docente di Geografia UNISS, esperti di genetica apistica e agronomi, apicoltori-allevatori di api regine; l’evento è poi proseguito nel laboratorio “Vita da Api” di Casa Gioiosa, con un momento esperienziale e di scoperta su questi piccoli ma preziosissimi insetti impollinatori.

A seguire i partecipanti hanno potuto degustare i prodotti delle Aziende Certificate del Parco di Porto Conte con un momento conviviale nel nostro giardino botanico. L’iniziativa rientra nel programma di eventi del CEAS Porto Conte nell’ambito del Festival delloSviluppo Sostenibile 2024 organizzato dall’ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Fine settimana che ha visto il Parco, come sempre, protagonista anche della nuova edizione di “Monumenti Aperti”. In particolare è stata la Villa Romana di Sant’Imbenia a poter offrire ai visitatori, accompagnati da giovanissime guide d’eccezione, la sua bellezza e la sua storia. Infatti, sono stati gli studenti della classe 2°D della scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo Alghero 1 - Via XX Settembre a condurre i numerosi ospiti alla scoperta di questo straordinario sito archeologico. Weekend che si è concluso con un altro eccezionale evento: Luci di Corallo.

Una serata speciale, nella Torre di San Giacomo, dedicata al Corallium Rubrum di Alghero e alle attività storiche che ruotano attorno all’ oro rosso".

L’evento ha preso il via alle 17, con la visita guidata dell’Acquarium Rubrum: l’unico acquario di corallo rosso vivo aperto al pubblico in Europa e al termine della visita, i partecipanti hanno potuto degustare i prodotti enogastronomici delle aziende certificate che rappresentano il Marchio di Qualità del Parco.

