Importante riconoscimento alla Fitur, la Fiera internazionale del turismo di Madrid, evento di riferimento mondiale nel settore turistico.

Premiata Alghero come destinazione creativa per il progetto di “PlaçAlguer – gusto e tradizione” nell’ambito dell’11ª edizione dei “Creative Tourism Awards”. Il format PlaçAlguer, proposto lo scorso ottobre, ha messo in risalto l’identità culinaria per valorizzare gli elementi culturali della cucina e creare una vera esperienza per i visitatori.

In tal senso è stato importante il contributo dell’associazione culturale Saber i Sabor, da anni impegnata nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalla gastronomia tradizionale, che ha selezionato diciotto piatti tipici algheresi.

Giovanni Fancello, giornalista, scrittore e gastronomo, ha ricostruito la storia di tutti i diciotto piatti, raccontando le radici storico-culturali. Partendo da quest’importante ricerca, sono state realizzate due giornate dedicate alle “lezioni con gli chef”, laboratori esperienziali realizzati dai docenti dell’Istituto Alberghiero insieme allo chef stellato Christiano Andreini.

