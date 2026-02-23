Largo ai creativi giovani. La Challenge Next Stop dell'Università di Sassari è rivolta agli studenti delle scuole superiori di Alghero e Sassari che prenderanno parte dal 24 al 26 febbraio a un laboratorio intensivo e collaborativo dedicato alla progettazione di spot turistici innovativi.

I partecipanti metteranno alla prova la propria creatività trasformandola in idee efficaci e coinvolgenti, lavorando in gruppi per realizzare storyboard e progetti multimediali. L’obiettivo è sviluppare competenze digitali, creative e strategiche nella promozione turistica, attraverso attività strutturate.

La giornata laboratoriale prevede: introduzione al progetto e.INS Spoke 2 a cura dell’Ateneo sassarese; mentoring e supporto metodologico da professionisti e tutor; lavoro di gruppo per progettare e realizzare lo spot, armonizzando linguaggi, strumenti e canali; presentazione finale davanti a una giuria e agli altri studenti partecipanti, con premiazione del progetto più innovativo, coerente ed efficace.

L’esperienza integra elementi di gamification e analisi dei dati di destinazione turistica, accompagnando gli studenti nella definizione del pubblico target e del posizionamento della destinazione. L’uso dell’intelligenza artificiale supporta la costruzione di storyboard strutturati e la sintesi finale dei progetti attraverso prompt mirati.

Scuole coinvolte: ad Alghero il Liceo Fermi e il Liceo Manno martedì e l'IIS Roth e l'Ipsar mercoledì; a Sassari l'Iti Angioy giovedì.

