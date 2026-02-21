Sarà il giornalista Giacomo Mameli, con il suo ultimo romanzo, il protagonista del prossimo appuntamento degli incontri letterari organizzati dalla biblioteca comunale di Soleminis. Il libro racconta la vicenda umana di Pietro/Perdu di Sardegna che diventa Pedrito in Venezuela dove arriva nel 1958, durante il governo del generale Pérez Jiménez. Una storia di dura emigrazione in un paese che vive nel terrore a causa della dittatura. Episodi di repressione e violenza nel paese sudamericano si intrecciano con le vicende di Orgosolo, paese di origine di Pedrito.

L'appuntamento è per venerdì prossimo alle 19 nel centro polifunzionale di via Sirios. Dialogherà con l'autore la bibliotecaria Mena Maffei. Ingresso libero.

