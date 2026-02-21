Prosegue al teatro Astra di Sassari la edizione numero 36 di “Famiglie a Teatro, stagione dedicata al teatro per ragazzi curata dalla compagnia La Botte e il Cilindro. Domenica alle 18 arriva la nuova produzione della Fondazione AIDA di Verona dal titolo "Le avventure della Famiglia Caccapuzza".

Lo spettacolo, di teatro di figura, adatto a spettatori dai 3 anni in su, è tratto dalla serie di albi illustrati, editi da Gribaudo, sulla famiglia Caccapuzza, creata da Sara Agostini, dirigente scolastica e apprezzata scrittrice, e disegnata da Marta Tonin, entrambe veronesi.

L’adattamento teatrale e la regia sono a cura di Alice Baraldo che ha creato uno spettacolo teatrale completamente originale unendo le diverse vicende della famiglia Caccapuzza in un’unica grande avventura dai tratti disgustosamente esilaranti. Produzione Fondazione AIDA ETS ICC. In scena Beatrice Cotifava. Le illustrazioni sono di Marta Tonin. Pupazzi, costumi e scene Luca Zanolli. Tecnico audio-luci Riccardo Carbone / Mattia Toniolo.

