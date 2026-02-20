A Baradili e Baressa il via di "Passeg...Giare in Marmilla"Un percorso lungo 15 chilometri e mezzo, con un dislivello di 150 metri di facile percorrenza e adatto a camminatori abituali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Al via domenica 22 febbraio, dopo il successo delle precedenti edizioni, l’appuntamento 2026 con “Passeg..Giare in Marmilla”. Un’iniziativa organizzata dal Consorzio Turistico Due Giare, con il sostegno della Fondazione “Parte Montis”, che assicurerà la gestione dell’evento con prenotazioni, guide ambientali-escursionistica e l’offerta delle degustazioni, in collaborazione con le Pro loco e le associazioni locali.
La prima tappa di “Passeg..Giare”, nata per far scoprire i tesori del territorio ai turisti, tra archeologia, ambiente, centri storici, scoprendo anche i sapori locali, si snoderà tra Baradili e Baressa. Un percorso lungo 15 chilometri e mezzo, con un dislivello di 150 metri di facile percorrenza e adatto a camminatori abituali.
Il punto di incontro, fissato per le 8.30, sarà al Monte Granatico di Baradili. L’itinerario, con partenza alle 9, prevede la partenza dal centro storico di Baradili con la visita alla mostra urbana “Pinocchio and Friends”, la Parrocchia di Santa Margherita legata al culto delle acque; ci si dirigerà poi verso Baressa, con la visita al Parco “Marrogali”, al centro storico del paese, agli ulivi millenari e ai mandorli di Monte Majori. Nel corso della mattinata si terrà anche un laboratorio dedicato alla produzione dei “guefus”, realizzate con le mandorle del territorio. I guefus realizzati verranno poi distribuiti ai partecipanti.