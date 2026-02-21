Oggi, sabato 21 febbraio, dalle 18 il Teatro Sant’Eulalia di Cagliari ospiterà il Controfestival, una serata dedicata a cantautori e interpreti che operano in Sardegna ma con linguaggi musicali contemporanei e trasversali.

Il Controfestival, spiegano gli organizzatori, «non è una rassegna di musica tradizionale, ma uno spazio di espressione libera che mette al centro la scrittura, la ricerca artistica e la qualità interpretativa».

Perché organizzare il Controfestival? Spiegano: «Dare voce agli autori: in un panorama spesso dominato da logiche commerciali e format televisivi, il Controfestival nasce per riportare attenzione alla canzone d’autore e alla profondità dei testi. Per creare un’alternativa culturale: non una contrapposizione, ma una proposta parallela che valorizza percorsi indipendenti e originali. E poi sostenere chi fa musica dal vivo: offrire un palco reale, un pubblico presente e un ascolto autentico è oggi un gesto culturale importante».

Gli artisti?

– Lidia FRAILIS (cantautrice umanitaria)

– Pier Angelo FRESI (cantautore)

– Duo GIORGIO & SANDRA (cantautori)

– Arianna ARGIOLAS (cantante e interprete)

– Linda TRINCHILLO (cantautrice)

– Angelo CREMONE (cantautore umanitario)

