Una serata dedicata alla memoria di quanti hanno sofferto in Sardegna e soffrono oggi nel mondo a causa delle guerre. Il film punta l'attenzione sul primo bombardamento su Cagliari del 17 febbraio del 1943. Attraverso materiali d'archivio (foto, filmati amatoriali, cinegiornali e combat film) si raccontano gli anni della guerra vissuti nel capoluogo e in Sardegna tra il 1940 e il 1945 e la ricostruzione di Cagliari nel dopoguerra. Un lavoro coordinato da Antonello Zanda, direttore della Società Umanitaria Cineteca Sarda, che attraverso una lunga e accurata opera di montaggio restituisce alla Sardegna una storia drammatica che rischiava di cadere nell'oblio.

Nel film scorrono le immagini realizzate da quattro cagliaritani nella città distrutta dai bombardamenti e i cinegiornali dell'Istituto Luce. Al film, con il regista Antonello Zanda, hanno lavorato Natalino Virdis per le ricerche e Luca Portas per l'editing. Un lavoro che si avvale della collaborazione di Aldo Brigaglia, Sergio Orani e Stefano Cioglia.

Il film sarà proiettato domani al Museo Dart - Casa Falconieri di Dolianova alle 18.30. Ingresso gratuito.

