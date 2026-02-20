Ad Arzachena l’arte diventa spazio di crescita e confronto. Lo Spazio Adolescenti Come Me Nessuno Mai, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, lancia la prima edizione del concorso di arti visive “Radice materna: l’arte di creare e accogliere”, inserito nel nuovo progetto dello #spaziobourgeois. Un’iniziativa che punta a dare voce ai più giovani attraverso i linguaggi dell’espressione artistica.

Il concorso è rivolto ad adolescenti e giovani dai 11 ai 21 anni, residenti ad Arzachena o frequentanti le scuole del territorio. Un invito aperto a chi sente l’esigenza di raccontarsi con colori, immagini, forme e materiali. Non ci sono limiti tecnici: sono ammessi dipinti, sculture, installazioni, fotografie, opere digitali. Spazio anche a materiali di riciclo, elementi naturali, tessuti e sperimentazioni. L’unico vero confine è l’immaginazione. Il tema scelto per questa prima edizione, “Radice materna”, va oltre il significato letterale. Non si parla di genitori, ma di una forza simbolica e universale: la capacità di generare idee, accogliere, proteggere e far crescere ciò che ci circonda. Un concetto che invita a riflettere su cura e creatività come energie trasformative.

A supportare i partecipanti sarà Micaela Pisciottu, tutor e artista sociale, presente nello spazio per offrire orientamento e accompagnare i ragazzi nell’elaborazione delle opere. Il laboratorio, ampio e attrezzato, mette a disposizione materiali e ambienti pensati per favorire la sperimentazione. Micaela è in studio il martedì e mercoledì dalle 17.30 alle 20 e il venerdì dalle 16 alle 20. La partecipazione è gratuita e tutti gli elaborati selezionati saranno protagonisti di una mostra collettiva finale, occasione per condividere visioni e sensibilità in un racconto corale. In palio anche riconoscimenti dedicati a valorizzare il talento e incoraggiare nuovi percorsi creativi. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: i moduli con le informazioni tecniche sono disponibili online.

