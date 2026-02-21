Interessante appuntamento, domani domenica a Palau, con la presentazione di due libri di una raccolta, in due volumi, di poesie, in Sardo/Gallurese e Sardo/Logudorese, dal titolo “Aiti e vadi” e “Aidos e bados”. I libri, editi dalla Taphros edizioni, verranno presentati dall’autore, in dialogo con Giovanni Fiori, autore anche della prefazione, e Piero Bardanzellu. Gigi Angeli è il padre dei noti Paolo e Nanni, fondatori ed organizzatori del Festival Internazionale, Isole che Parlano, che quest’anno giungerà alla XXX edizione.

Gigi Angeli ha sempre scritto, in italiano e in sardo, tanto nella variante logudorese quanto in quella gallurese. Ha esordito nel 1998 al concorso Filippo Addis di Luras, ottenendo il primo premio e da allora ha fatto incetta di riconoscimenti. Con “Varchi e guadi”, la raccolta che presenta domani, nella duplice veste dialettale con testo in italiano a fronte, il poeta intende luoghi, riflessioni sulla memoria e sul passaggio dalla società agro pastorale a quella contemporanea. Con i suoi versi Gigi Angeli, è scritto nella presentazione, “ammonisce che dimenticare, abbandonare quell’immenso patrimonio di consuetudini, tradizioni, valori etici e culture secolari significa accettare la rimozione della propria memoria”.

Col suo mondo poetico, Gigi Angeli, è scritto sempre nella presentazione, pare “voglia dirci che la natura contiene tutto e tutto trascende: la politica, i confini, le ideologie; le contrapposte visioni della vita e del mondo. E che in ragione di questo essa stessa ci impone di amarla e rispettarla. Il mondo contemporaneo, anche attingendo alle tragiche esperienze del passato, anziché erigere barriere che dividono e alimentano egoismi e odio contro il diverso, dovrebbe aprire varchi e attraversare guadi per unire i popoli”.

L’appuntamento è per domani, domenica 22 febbraio, ore 11:00, a Palau, Cineteatro Montiggia.





