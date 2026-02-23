L'omaggio al Nobel sardo a un secolo dalla consegna del titolo, anche nel capoluogo: mercoledì 25 il centro storico di Cagliari si animerà per "Un volto multiforme - Grazia Deledda", nuovo appuntamento per la rassegna "Kar El - La Città di Dio" promossa da La Casa di Suoni e Racconti. Al programma, che vedrà visita guidata, storytelling e concerto finale, hanno collaborato anche BlessedScape - Cresias de Sardigna, Tra Parola e Musica e Trip Sardinia.

Si partirà alle 18 con il tour culturale "A bellu a bellu", dedicato a ricostruire le tracce lasciate da Grazia Deledda nella Città del Sole, con partenza dall'androne della Stazione dei Treni di piazza Matteotti e sotto l'illuminante guida del ricercatore storico Maurizio Pretta. La camminata divulgativa terminerà poi alla Cappella dell'Immacolata di via Baylle 78, che dalle 19:30 sarà teatro delle narrazioni di "Il Viaggio di Grazia Deledda", a cura della scrittice e guida turistica Daniela Pinna e dello stesso Pretta.

Seguirà infine la messa in scena di "Canne al Vento", che fra concerto e racconto vedrà esibirsi Francesca Corrias, Elisa Zedda e Cristina Lanzi alle voci e ai giocattoli sonori, accompagnate da Andrea Congia alla chitarra e al sintetizzatore. Con la produzione targata Casa di Suoni e Racconti calerà il sipario sulla serata, che nel suo intero svolgimento sarà a ingresso libero, con eventuale offerta ben accetta e prenotazione consigliata.

© Riproduzione riservata