A Olbia la riscoperta dell’arte contemporanea passa per i locali della Community Hub. Primo appuntamento martedì dalle 17 alle 19, con ingresso libero fino a esaurimento posti, con lo Spazio Ilisso di Nuoro.

Al via dunque il 24 febbraio il ciclo di incontri “I luoghi del contemporaneo in Sardegna all’Olbia Community Hub”, un percorso promosso in collaborazione con l’associazione culturale Per Arte Vie con l’obiettivo di valorizzare e raccontare i luoghi dell’arte contemporanea in Sardegna, mettendo al centro la loro storia, le visioni artistiche e le attività in corso.

Protagonisti degli incontri saranno i direttori artistici e i curatori, chiamati a presentare le rispettive realtà culturali, i programmi espositivi, le mostre e gli eventi, offrendo al pubblico un’occasione di conoscenza e confronto e a stimolarne la visita e la partecipazione attiva.

Si comincia con lo Spazio Ilisso di Nuoro, centro espositivo e di promozione e produzione artistica e culturale nato nel 2019 per iniziativa della casa editrice Ilisso, attiva da oltre 35 anni nel campo della ricerca, della produzione editoriale e dell’organizzazione di mostre d’arte. Lo Spazio Ilisso ospita il Museo della Scultura del Novecento, con opere di Costantino Nivola, Pinuccio Sciola, Maria Lai, Eugenio Tavolara e Salvatore Fancello, ed è sede di importanti esposizioni temporanee dedicate ai protagonisti dell’arte contemporanea in Sardegna.

All’incontro interverrà Christian Deiola, responsabile delle visite guidate, dell’accoglienza e della comunicazione dello Spazio Ilisso, che dialogherà con Daniele Pipitone dell’associazione Per Arte Vie.

