Il Festival “Mediterranea. Culture, scambi, passaggi” arriverà a luglio, ma Alghero si prepara già nei prossimi giorni ad accogliere l’edizione 2025 del Festival letterario organizzato da AES - Associazione Editori Sardi con una doppia anteprima: la presentazione del libro La pastora di Alberto Capitta il 10 giugno alle 19 alla libreria Cyrano e una performance gastronomico-letteraria dedicata ad Antoine de Saint-Exupéry al ristorante Movida il 20 giugno alle 20.30.

Martedì 10 giugno alle 19 la libreria Cyrano ospita la presentazione dell’ultimo romanzo di Alberto Capitta, La pastora, edito da Il Maestrale: in un’Italia contemporanea, sotto una cappa depressiva causata dalla penuria di carne di cui il popolo non riesce ad appagarsi, si affaccia sulla scena politica “la pastora”, protagonista del racconto, che riesce ad arrivare alla guida del governo. La presentazione sarà affidata ad Elias Vacca, in dialogo con l’autore.

Venerdì 20 giugno alle 20.30 al ristorante Movida, ai Bastioni Magellano, è previsto l’incontro gastronomico-letterario su prenotazione “Colazione con Antoine de Saint-Exupéry”, ispirato alle frequentazioni algerine del pilota e autore del celebre racconto Il piccolo principe, rivisitazione di un celebre convito organizzato il 28 maggio del 1944 nella baia di Porto Conte. Gli organizzatori declinano una proposta che spazia dalla tradizione berbera a quella sarda, lungo un connubio basato sulla contaminazione e lo scambio tra diverse culture mediterranee. All’incontro, inserito nella sezione “Menu letterari. Cultura mediterranea e cibo”, parteciperanno la presidente AES Simonetta Castia, Daniele Sardu del ristorante Movida, lo storico della gastronomia Giovanni Fancello e Tommaso Sussarello dell’Accademia del Lievito Madre. Durante la serata saranno proposte delle letture a cura di Stefano Resmini.

Per partecipare alla serata, esclusivamente su prenotazione, è necessario scrivere alla mail associazioneaes@gmail.com o chiamare il numero 3287694678.

