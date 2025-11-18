Albagiara, venerdì 20 novembre la presentazione del libro "Imortali e àterus contus"L’evento è organizzato dalla Biblioteca comunale
Appuntamento dedicato agli appassionati della lettura, giovedì 20 novembre, ad Albagiara.
Nei locali del Centro Sociale del paese, in via Cagliari 20, a partire dalle 17, si terrà infatti la presentazione del libro “Imortali e àterus contus”, in compagnia dell’autore Giampaolo Pisu.
L’evento è organizzato dalla Biblioteca comunale.
A dialogare con l’autore sarà la bibliotecaria Alice Pia, mentre le letture in sardo saranno curate da Rosalba Comina (vice sindaco), Maria Grazia Pusceddu e Rinella Secci. La presentazione è aperta a tutti.