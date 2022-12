L’arte crea legami solidi, esprime vicinanza e supporto. Elementi che stanno alla base della serata di domani ‘’Un cappello per Kellerman’’ che si svolgerà dalle 19.30 alle 22 al Teatro degli Intrepidi Monelli di Sergio Piano a Cagliari in viale Sant’Avendrace.

Una serata a scopo benefico dedicata allo scrittore Alberto Lecca per raccogliere fondi affinché riesca a curarsi il piede sinistro a causa di una serie di complicanze post-operatorie successive a un incidente domestico.

L’evento, nato dalla sinergia tra Marco Noce, Alessandro Muroni e il fondatore della rivista di cultura poetica ‘’Erbafoglio’’ Antonello Zanda, coinvolgerà tanti esponenti dell’ambiente culturale cagliaritano, spaziando dalla musica ai reading poetici sino a una parte specifica chiamata ‘’Ricordi Memorie’’ in cui alcuni tra i presenti, come Marta Loi, Fausto Siddi ed Elio Turno Arthemalle, parleranno di come hanno conosciuto Alberto Lecca che a sua volta non mancherà.

Una serata all’insegna della poesia dello stesso Lecca così come di Giovanni Fancello e Caterina Martis e del raffinato blues dei Mojo Workers, delle Signore del Blues e del Maestro Vittorio Pitzalis con un focus specifico sugli anni Venti e Trenta.

«La solidarietà e l’unione tra i vari artisti coinvolti sono ciò che caratterizza l’evento», il commento di Antonello Zanda, uno degli organizzatori. «Ciò che è emerso è un legame forte e una grande umanità, aspetti che ci gratificano tantissimo».

