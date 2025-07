«Il mandato dell’attuale Commissario straordinario della ASL 3 di Nuoro, Angelo Zuccarelli, nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 23/3 del 27 aprile 2025, ai sensi della legge regionale n. 8 dell’ 11 marzo 2025, è pienamente valido e legittimo, così come tutti gli atti adottati dall’Azienda, in quanto conferito in vigenza dell’elenco disponibile fino alla data di avant’ieri, sulla base del quale il Commissario straordinario aveva tutti i requisiti di idoneità per assumere l’incarico alla ASL 3».

È quanto precisa la Asl di Nuoro in una nota, dopo le polemiche, sollevate da un comunicato del Partito Sardo d’Azione, sulla presunta mancanza di requisiti dei commissari delle Azienda Sanitarie Locali di Nuoro e di Oristano.

«La pubblicazione del successivo elenco nel quale compaiono delle limitazioni all’assunzione dell’incarico connesse al numero di abitanti della regione – prosegue la nota della Asl nuorese - non ha alcun valore su una designazione avvenuta lo scorso aprile, non essendo valido il principio della retroattività».

Ancora, prosegue il comunicato, «il Commissario Straordinario Angelo Zuccarelli intende rassicurare i cittadini sulla piena legittimità degli atti finora adottati: ogni altra illazione è assolutamente strumentale e priva di fondamenti giuridici».

«Nel frattempo – conclude la Asl – sono già in corso gli opportuni e necessari approfondimenti volti a comprendere il motivo che ha determinato una differente valutazione dell’idoneità, rispetto a quella dell’elenco in vigore al momento della nomina di Angelo Zuccarelli, che peraltro è sempre stato presente nell’elenco degli idonei e confermato nei successivi aggiornamenti senza alcuna limitazione».

Ieri anche la Asl di Oristano aveva replicato ai dubbi sollevati dal Psd’Az, precisando anch’essa che l’incarico del Commissario straordinario Federico Argiolas, «attribuito con DGR N. 23/5 del 27.04.2025, è pienamente valido e legittimo, così come tutti gli atti adottati dall’Azienda, in quanto conferito in vigenza dell’elenco disponibile fino alla data di ieri, sulla base del quale il Commissario straordinario aveva tutti i requisiti di idoneità».

