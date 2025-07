Il quarto dei nove appuntamenti delle Anteprime estive della decima edizione del Dicembre Letterario, pensato dal Club Jane Austen isolano, ci porta in un altro luogo suggestivo - questa volta in uno dei paesi più piccoli dell’isola Baradili - per esplorare il tema dell’abitare luoghi e spazi con il connubio letterario e poetico. Perché è stato scelto il paese di Baradili per presentare il libro “La Levatrice” di Bibbiana Cau edito da Nord. Domani, giovedì 17 luglio, nel comune più piccolo dell’isola, dove si contano 75 abitanti, si terranno i festeggiamenti della patrona Santa Margherita, protettrice delle partorienti. Dunque, la scelta del luogo, della festa, non è casuale con la presentazione del libro “La Levatrice”. Il pubblico è atteso per le ore 18,45 al Parco Comunale.

“La levatrice” racconta la storia di Mallena, una donna che vive in Sardegna all'inizio del XX secolo. La trama si concentra sulla sua lotta per affermare la sua professione in un contesto sociale in cui le tradizioni e la superstizione sono molto radicate. Mallena si trova ad affrontare le sfide legate alla sua professione, compresi i pregiudizi e l'arrivo di una levatrice diplomata, Angelica Ferrari, che porta con sé il nuovo approccio alla professione. Nel romanzo vengono esplorati temi come la solidarietà femminile, la tradizione e il cambiamento, la discriminazione e la ricerca di giustizia. La scrittrice dialogherà con Andrea Melis, il professor Antonio Macciò direttore Ginecologia dell’UOC e Maria Fois Maglione, ideatrice del Giardino di Lù.

Oggi, mercoledì 16 luglio, alle 21,30, in piazza Gigi Riva a Ussaramanna, Maria Francesca Chiappe, accompagnata da Fabio Marcello, presenterà il suo ultimo romanzo, “Uguale per tutti”, edito da Castelvecchi. Il libro racconta le indagini di Annalisa Medda, giornalista tenace, e Fernando Corallo, capo della Mobile, che si muovono su binari paralleli per arrivare alla verità. Chi ha ucciso quel giovane migrante algerino, sbarcato in Sardegna in cerca di un futuro migliore? E perché il suo corpo è stato abbandonato proprio in quel luogo? Tra depistaggi, tensioni sociali e verità scomode, Annalisa e Corallo devono districarsi in un’indagine che li porterà a scontrarsi con i fantasmi di un sistema che spesso chiude gli occhi davanti all’ingiustizia.

