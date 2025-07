Apre al pubblico venerdì 18 luglio alle 19.30, nella sala X del Castello dei Doria a Castelsardo, la mostra “Fine Earth” dell’artista Giovanni Manunta, in arte Pastorello: pittore sassarese, una delle voci più originali e significative del panorama sardo contemporaneo. L’esposizione sarà visitabile dal 18 luglio al 16 agosto, tutti i giorni dalle ore 9 alle 24.

Il lavoro di Pastorello, caratterizzato da un linguaggio che fonde tradizioni antiche e suggestioni moderne, invita a riflettere sulle radici, sulla natura e sulle trasformazioni del nostro tempo. Una delle particolarità della sua arte sta nella sua capacità di fondere gesto, intuizione e materia in un linguaggio profondamente originale, capace di toccare corde intime e universali. Le sue opere, dense di rimandi ma dirette nell’impatto visivo, offrono una lettura del presente che unisce turbamento e bellezza, pensiero e emozione. Questa esposizione si inserisce in una rassegna dedicata ai più rappresentativi pittori sardi viventi, avviata dall’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, con l’intento di valorizzare l’espressione artistica isolana del nostro tempo e di arricchire l’offerta culturale del territorio.

«La mostra di Pastorello non rappresenta soltanto un ulteriore richiamo per attrarre nuovi visitatori, ma anche un’opportunità per rafforzare, attraverso l’arte, il profilo dinamico e vitale della nostra città». Per l’assessora alla Cultura Maria Speranza Frassetto «non è solo una mostra d’arte, ma un gesto di fiducia nel presente. Con “Fine Earth” prosegue un percorso dedicato all’ascolto delle voci più vive e pulsanti della creatività sarda contemporanea. Sostenere questi sguardi significa aprire spazio a visioni che interrogano il nostro tempo e ne ampliano l’orizzonte».

