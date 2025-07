Visto il successo della mostra “Miró incontra Maria Lai – il fascino della sorpresa”, con oltre 6mila spettatori in tre mesi, gli organizzatori hanno deciso di prorogare la mostra sino al 14 settembre. L’iniziativa culturale è ospitata negli spazi del Museo CAMUC e della Stazione dell’Arte di Ulassai. La proroga, si legge in un comunicato stampa, «permetterà a un numero ancora più ampio di visitatori – dai residenti agli amanti dell’arte in viaggio – di lasciarsi coinvolgere da questa mostra unica e suggestiva anche durante l'estate».

La mostra propone un inedito dialogo tra le opere di Joan Miró (Barcellona, 1893 – Palma de Mallorca, 1983), maestro del Surrealismo, e Maria Lai (Ulassai, 1919 – Cardedu, 2013), figura centrale dell’arte contemporanea italiana. Attraverso un suggestivo percorso espositivo, si confrontano opere grafiche, pitture, arazzi e pezzi unici di Miró – provenienti dalla prestigiosa collezione della Fundació de Arte Serra di Palma de Mallorca – con una selezione significativa di lavori di Maria Lai, artista che ha saputo intrecciare memoria, identità e tradizione in un linguaggio visivo profondamente personale.

Curata da Lola Durán Úcar e Marco Peri, l’esposizione mette in luce le dimensioni poetiche e immaginative del lavoro di entrambi gli artisti: da un lato, Miró crea costellazioni simboliche con segni e colori che trasformano la realtà; dall’altro, Maria Lai cuce storie e relazioni attraverso fili di memoria e materia. Un evento unico per scoprire il sorprendente incontro tra due grandi artisti dell’arte del XX secolo al Museo Camuc e Stazione dell'Arte di Ulassai uniti da una visione comune capace di emozionare, interrogare e ispirare.

La mostra potrà essere visitata dal martedì alla domenica dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30, lunedì chiuso. Info su biglietti e prenotazioni: 350/1322810, stazionedellarte@tiscali.it

