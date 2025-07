Sabato 19 luglio a Santa Caterina la gustosa sagra del vitello allo spiedo. «Preparato secondo l’antica ricetta locale, cotto lentamente e servito caldo e profumato come da tradizione, accompagnato da vini del territorio, verdure e contorni tipici locali offerti dalla coldiretti di Oristano», spiegano gli organizzatori dell’associazione “Caddos in festa” di Cuglieri.

Sagra del vitello, la locandina

La cena nella piazza del Centro Servizi alle 20, che sarà allietata, successivamente, con musica folk sarda dal vivo con l’organettista Giuliano Armas e danze di gruppo. A mezzanotte dj set. Andrea Camedda e Guido Marongiu.

L’appuntamento rientra nel ricco programma di Vivi Cuglieri 2025, con tanti eventi artistico-culturali e animazione per adulti e bambini in paese e nelle borgate marine, per impreziosire l’offerta turistica e far vivere la magia del prezioso patrimonio ambientale e socio-culturale delle coste cuglieritane. Il ricco calendario è organizzato a cura del Comune e del Centro commerciale naturale di Cuglieri.

© Riproduzione riservata