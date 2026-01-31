Domenica alle ore 18 torna al Cine Teatro Astra di Sassari un grande classico della compagnia La Botte e il Cilindro, "Il gatto con gli stivali" una versione teatrale tratta dalla fiaba di Perrault, che affronta i temi dell’amicizia, l’ingegno, la fortuna e l’ironia.

Lo spettacolo è costituito da una cornice e dalla storia vera e propria: la cornice, realizzata con pupazzi, ha la funzione narrativa di esordio e di epilogo tipica dello stile dello scrittore Charles Perrault e permette di introdurre come personaggi lo stesso Perrault e una Mamma Oca che deriva ovviamente dal titolo della raccolta di fiabe “I racconti di mamma Oca”. La storia invece è recitata da attori (alcuni con la maschera, altri senza) e ripercorre, in forma spesso parodistica, i momenti salienti della famosa favola, con un accentuazione comica delle figure del re, della principessa sua figlia e di un improbabile servitore tuttofare: portinaio, guardia, cuoco, cancelliere, cocchiere, sarto e facchino nonché consigliere segreto e fidato della principessa.

Testo e regia di Pier Paolo Conconi. Sul palco Luisella Conti, Bianca Maria Lay, Antonella Masala, Stefano Chessa, Consuelo Pittalis. Le scene sono di Virginia Melis, costumi di Luisella Pintus, disegno luci di Paolo Palitta, scenotecnica e fonica di Michele Grandi, maschere e pupazzi di Andrea Deledda e Giommaria Manunta.

Lo spettacolo è inserito nella 36ª edizione di “Famiglie a Teatro”.

