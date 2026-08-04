Giovedì 6 agosto, alle ore 20.30, nell’Atrio del Palazzo Comunale di Elmas proseguirà la rassegna “Concerti al tramonto” prodotta dall’associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra) in collaborazione con Pro Loco, Comune e Ente Pro Loco della Sardegna.

L’evento prevede il concerto per percussioni “Intrecci Musicali – Grandi interpreti in un viaggio musicale tra ritmi e nuove sonorità” tenuto dai Maestri percussionisti Francesco Ciminiello e Matteo Simone Musio che proporranno un dialogo sonoro che unisce linguaggi e sensibilità differenti.

Il duo si presenterà con un organico strumentale ampio e articolato, capace di restituire tutta la ricchezza timbrica del mondo delle percussioni: dalle tastiere a percussione ai set di multipercussioni, fino ai tamburi e alle membrane. Un vero e proprio laboratorio sonoro in movimento, in cui il gesto del percussionista diventa parte integrante dello spettacolo.

Il programma attraverserà oltre un secolo di scrittura per percussioni, proponendo un repertorio di brani fra i più significativi delle composizioni per percussioni dal Novecento ad oggi: dalle pagine storiche che hanno consacrato le percussioni come strumenti solistici a pieno titolo fino alle scritture contemporanee che esplorano il ritmo come linguaggio universale, tra suggestioni minimaliste, echi delle tradizioni extraeuropee e nuove sonorità. Uno spazio particolare sarà inoltre dedicato all'esecuzione di brani di autori sardi, a testimonianza della vitalità della scrittura musicale contemporanea dell'Isola e del suo dialogo con i linguaggi internazionali.

Il concerto si inserisce nel progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e nell’ambito della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica previsti in Sardegna per l'anno 2026 dall'Associazione Culturale Musicale "Ennio Porrino" di Elmas. L’attività concertistica in argomento ha l’obiettivo dí valorizzare e diffondere la musica dal vivo in Sardegna ed è realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Spettacolo, con la compartecipazione finanziaria della Pro Loco di Elmas e del Comune di Elms. La collaborazione artistica è a cura di Salvatore Svezia e le fasi di produzione sono curate da Maria Elena Garau.

L'ingresso è libero e gratuito.

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