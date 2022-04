Valorizzare decine di spiagge in tutta Italia e promuovere attività di pulizia sono i principali obiettivi di “Adotta una spiaggia”, l’iniziativa lanciata da Marevivo per il secondo anno consecutivo.

Decine le località individuate, anche in Sardegna.

“Le spiagge sono uno degli habitat con il peggiore stato di conservazione non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo e le principali minacce arrivano proprio dalle attività umane, come l'inquinamento, la cementificazione delle coste e il turismo irresponsabile", spiega Raffaella Giugni, responsabile relazioni istituzionali di Marevivo. "Quando pensiamo alla spiaggia spesso non ci rendiamo conto che si tratta di un complesso ecosistema ricco di biodiversità che ospita centinaia di specie animali e vegetali. Per questo abbiamo particolarmente a cuore questa campagna che vuole coinvolgere attivamente le persone a guardare la spiaggia non come qualcosa da sfruttare nei mesi estivi, ma come un ambiente prezioso da preservare tutto l'anno", aggiunge.

Nella campagna sono coinvolti oltre 2mila volontari compresi giovanissimi che hanno pulito 20 spiagge rimuovendo 15 tonnellate di rifiuti e sensibilizzando sul valore naturalistico ed ecologico delle località "adottate" e sui comportamenti rispettosi del mare.

Per aderire, basta scegliere una spiaggia da adottare, in ognuna vengono realizzate specifiche attività. Ad esempio in Sardegna verranno fornite ai volontari delle biciclette dotate di cestello per raccogliere e trasportare i rifiuti.

(Unioneonline/s.s.)

