Mostra fotografica "Soffia": un'immersione nel mondo marino del Santuario Pelagos. Il Comune di Sorso, in collaborazione con l'associazione Sea Me Sardinia, presenta la mostra fotografica intitolata "Soffia - Balenottere, delfini (e non solo) del Santuario del Pelagos", un evento per gli appassionati del mare e della natura. La mostra, con ingresso libero, si terrà presso i locali del Ceas (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) dello Stagno e Ginepreto di Platamona nelle giornate del 23 e 24 agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.

Questa esposizione, organizzata con il supporto dei biologi marini dell'Associazione Sea Me Sardinia, offre ai visitatori la possibilità di conoscere le specie marine che popolano il Santuario Pelagos, un'area marina protetta che si estende tra Italia, Francia e Principato di Monaco, conosciuta per la sua ricca biodiversità e per la presenza di otto specie diverse di cetacei.La mostra oltre alle suggestive immagini, include l'esposizione di reperti ossei dei mammiferi marini. Inoltre, saranno proiettati filmati che mostrano le balenottere, i delfini e le altre specie animali che popolano le acque del Santuario.

La presenza dei biologi marini dell'associazione Sea Me Sardinia durante tutta la durata dell'evento consentirà ai visitatori di porre domande, rendendo l’esperienza decisamente più interessante e ricca. Questa iniziativa rientra nelle attività previste dalla Carta del Partenariato del Pelagos, un accordo internazionale al quale il Comune di Sorso aderisce da oltre 10 anni finalizzato alla tutela dei mammiferi marini e alla promozione della conservazione del loro habitat. La mostra rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della protezione dell'ambiente marino.

