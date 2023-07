Quella di domani sarà un'intera giornata dedicata al canto sardo improvvisato in rima, Sa Poesia Cantada. Una manifestazione che è inserita nell'omonimo progetto, voluto e promosso dall'amministrazione comunale di Silanus e finanziato dalla Fondazione Sardegna, nato quindi per salvaguardare e valorizzare il canto sardo improvvisato, che in passato era il canale principale per diffondere la cultura, ma anche per tutelare la lingua sarda e promuovere la poesia estemporanea come grande eredità da affidare alle nuove generazioni.

Il laboratorio "Zogamus in poesia", gratuito e aperto a tutti i ragazzi nella fascia di età tra gli undici e i quattordici anni, ha proprio lo scopo di scoprire dei talenti che possano diventare i successori dei grandi poeti, in particolare dei silanesi Mario Masala e Frantziscu Mura, che hanno calcato i palchi di tutta l'Isola e di diverse parti del mondo.

«L'iniziativa - dice il sindaco, Gian Pietro Arca - nata per tutelare la lingua sarda e valorizzare l'arte del canto improvvisato in rima avrà come finalità principale quella di guardare al futuro e trovare, attraverso attività pratiche, dialogo e confronto, le modalità più efficaci per affidare questa eredità alle nuove generazioni e darle nuova linfa vitale».

La giornata si apre alle 10 al campo sportivo con "Zogamus in poesia", con un laboratorio di improvvisazione poetica per i ragazzi. Alle 16.30, nell'Auditorium Comunale ci sarà Erasmus- Projet Network of Unesco Cultural Spaces. Università di Cagliari e Sotziu Tenores Sardigna. Alle ore 18 Sa Domo de Sa Poesia Cantada, che ha il museo e laboratorio proprio a Silanus. Alle 19 Eusakal Poesia: quale futuro per il canto improvvisato? L'esperienza basca.

In serata, anfiteatro comunale, alle ore 20 ci sarà la classica gara di poesia, con i poeti Alessandro Arca, Totore Cappai, Dionigi Bitti e Zuseppe Porcu. Tra un intervento e l'altro si esibiranno i gruppi a tenores di Silanus. Per la circostanza, in serata, dalle 21.30 sarà aperta Sa Domo de sa poesia cantada.

© Riproduzione riservata