Nel comune di Sennori i muri si rinnovano con i colori, l’arte e la fantasia della street art.

Nel weekend la circonvallazione si è trasformata in un grande laboratorio creativo a cielo aperto: due giornate dedicate ai graffiti in cui giovani artisti hanno iniziato a dare nuova vita ai muri lungo la ex strada provinciale, divenuta un vero e proprio spazio d’arte urbana. Le opere non sono ancora concluse, ma rappresentano solo l’inizio di un percorso che continuerà nei prossimi mesi. Ogni forma, ogni disegno o scritta trasmette un messaggio.

Gli artisti proseguiranno infatti il loro lavoro, arricchendo passo dopo passo i muri della circonvallazione con nuovi colori, forme e messaggi.

Un progetto che unisce creatività, partecipazione e rigenerazione urbana, per rendere Sennori sempre più viva, accogliente e piacevole da percorrere, anche a piedi, lungo il percorso vita, per ammirare da vicino le opere in divenire.

I ragazzi ci hanno messo passione ed energia, ma soprattutto la voglia di costruire insieme un paese più colorato.

© Riproduzione riservata