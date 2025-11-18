A Sassari lo spettacolo “Abba Acuada”Secondo appuntamento con generAzioni, rassegna di arti sceniche
Lo Spazio Bunker di Sassari ospita sabato alle 20.30 il secondo titolo del cartellonde di generAzioni, rassegna di arti sceniche organizzata da Meridiano Zero. Abba acuada – acqua nascosta affronta il tema dell’acqua come risorsa preziosa ma sempre più vulnerabile.
Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Rossolevante. Regia di Juri Piroddi, che ha curato anche i testi insieme a Silvia Cattoi. Entrambi saranno in scena insieme a Maria Giulia Cabiddu. Suoni e tecnica Emanuele Canu.
“Abba Acuada” racconta il cambiamento del rapporto tra l’uomo e la natura: dall’antichità, quando sorgenti e paesaggi erano considerati luoghi sacri, fino alla società moderna segnata da consumo e crisi ambientali. La narrazione mette in evidenza la doppia valenza dell’acqua: elemento vitale e generativo, ma oggi anche simbolo di emergenze concrete come siccità, tempeste e alluvioni.