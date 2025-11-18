Lo Spazio Bunker di Sassari ospita sabato alle 20.30 il secondo titolo del cartellonde di generAzioni, rassegna di arti sceniche organizzata da Meridiano Zero. Abba acuada – acqua nascosta affronta il tema dell’acqua come risorsa preziosa ma sempre più vulnerabile.

Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Rossolevante. Regia di Juri Piroddi, che ha curato anche i testi insieme a Silvia Cattoi. Entrambi saranno in scena insieme a Maria Giulia Cabiddu. Suoni e tecnica Emanuele Canu.

“Abba Acuada” racconta il cambiamento del rapporto tra l’uomo e la natura: dall’antichità, quando sorgenti e paesaggi erano considerati luoghi sacri, fino alla società moderna segnata da consumo e crisi ambientali. La narrazione mette in evidenza la doppia valenza dell’acqua: elemento vitale e generativo, ma oggi anche simbolo di emergenze concrete come siccità, tempeste e alluvioni.

© Riproduzione riservata