A Nuoro parte stasera “Abba ‘e luna festival - Nugoro est Kind of Jazz”, diretto da Gavino Murgia. Nutrito il programma del triplo appuntamento di questa terza edizione. Si inizia stasera con la sede dei concerti spostata dall’auditorium della Biblioteca Satta (causa un tubo dell’acqua rotto) a quello intitolato a Giovanni Lillu, presso il Museo del Costume di Via Mereu. Alle 19.00 l’esibizione di Fabio Furìa bandoneon e Alessandro Deiana alla Chitarra. A seguire alle 21.00 Betwen Sounds and Ritual duo con Majid Bekkas Guimbri / oud e Gavino Murgia al sassofono. La seconda serata è in programma il prossimo 13 dicembre e avrà protagonisti, presso la Satta in piazza Asproni alle 19, Alberto Balia alla chitarra e a seguire il Maestro Lugi Lai alle Launeddas. Nella stessa serata alle 21 al Museo del Costume, il chitarrista Marcello Peghin e il trio formato da Gavino Murgia, Jarrod Cagwin alle percussioni e Luciano Biondini alla fisarmonica. La rassegna si chiuderà il 21 dicembre alle 19.00 alla chiesa delle Grazie, sul tema “A Love Supreme” con Fabio Giachino all’organo, Sos Cantores de Garteddi di Galtellì, Franco Melis alle launeddas e il tenore Gòine di Nuoro. Tutti i concerti sono gratuiti

