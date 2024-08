Torna a Stintino il Festival internazionale del Folklore " A Manu Tenta", giunto alla sua 26esima edizione. Nel giorno di Ferragosto a partire dalle ore 21 sfileranno sul Lungomare Colombo i gruppi folk provenienti da Panama, Stati Uniti, Polonia, Colombia e Sardegna. Una parata di costumi e colori della tradizione dei diversi Paesi.

Lo spettacolo di Stintino prevede alle 22 in largo Cala D'oliva l’esibizione di ballo dei gruppi Folk. A presentare la manifestazione sarà Tonino Sanna.

Sempre nel borgo marinaro il 16 e 17 agosto si terrà Stintino Beer Fest, una festa che promette di diventare un punto di ritrovo per gli amanti delle birre artigianali. Due giorni dedicati alla birra artigianale locale e nazionale, musica live, dj set e un angolo dedicato al vintage. Il mese di agosto vedrà anche una serie di concerti sotto le stelle con la rassegna Musica Sottovento, che ospiterà vari artisti, tra cui il duo Daisy Petals e il gruppo Ofe Orin con la loro musica brasiliana. Il cinema all’aperto continuerà a essere una delle principali attrazioni estive, con proiezioni di film per tutte le età, come “Il Gatto con gli Stivali 2” e “Barbie”. Inoltre, il Stintino Guitar Contest del 25 agosto metterà in luce i talenti emergenti della chitarra, offrendo ai giovani musicisti una piattaforma per esibirsi davanti a un pubblico entusiasta.

