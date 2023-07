Aspettando il Festival dell'Altrove dedicato allo scrittore e antropologo Giulio Angioni, quest'anno giunto alla sua VII edizione (che si svolgerà nelle giornate del mese di ottobre), il Comune di Guasila – con il contributo dell'associazione Enti Locali per lo Spettacolo – ripropone l'iniziativa “A su scurigadroxu in bixinau”. Viene così arricchita l'offerta culturale e letteraria, con appuntamenti all'interno del paese che hanno la finalità di coinvolgere l'intera comunità. «Nelle sezioni di narrativa, poesia e saggistica del Festival sono in concorso importanti autori del panorama nazionale», ha detto la sindaca Paola Casula.

Si parte quest'anno con la presentazione del primo libro, quello di Salvatore Niffoi, domani, sabato 15 luglio alle 21.30 ai giardini comunali. Ad affiancare lo scrittore sarà Matteo Porru, in veste non solo di scrittore anch'egli, ma anche di nuovo direttore artistico del Festival e Presidente del Premio.

La nuova fatica letteraria nata dalla penna di Niffoi è “Nate sotto una cattiva luna” edito da La Nave di Teseo. L'autore del libro ci conduce a Bodoloi – una nuova Macondo di rocce assolate, vigne e asfodeli – ad ascoltare maestri di vita come Tziu Mercuriu Salippa, a osservare le mamas de anima Donisia Carchina e Luisa Lentore, capaci di sguardi che confortano il cuore. Mentre le feste in piazza scandiscono un tempo che non ha mai fine, le sei sorelle Serathula vanno incontro al mistero di mamma Basilia, che le unirà in un patto intimo e implacabile.

Salvatore Niffoi è uno dei romanzieri più apprezzati in Italia. Sabato 15 luglio sarà nostro ospite nel primo dei tre eventi di “A Su Scurigadroxiu in Bixinau”. Nato a Orani, si è laureato in Lettere moderne a Roma discutendo una tesi sulla poesia dialettale sarda. Il suo esordio nel 1997 con “Collodoro”. È con l’opera “La Vedova Scalza” che vince il Premio Campiello nel 2006.

© Riproduzione riservata