Si chiude oggi, domenica 29 ottobre, a Guasila il Festival dell'Altrove dedicato a Giulio Angioni.

Ad aprire la manifestazione quest’anno è stata la suggestiva cerimonia e la posa della pietra realizzata dall’artista Cherubino Mungianu: l’opera lega la kermesse letteraria ai suoi simboli (il nuraghe e i lettori) e ai simboli del luogo (le spighe).

Alle 17, all’auditorium comunale in via Manzoni 8, Stefania Pinna condurrà la finale della settima edizione del Premio Giulio Angioni, con le letture di Daniela Vitellaro.

Il Festival, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Guasila in collaborazione con l’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, è dedicato alla memoria di Giulio Angioni: antropologo, docente universitario, sceneggiatore, scrittore e poeta, più volte finalista al Viareggio e vincitore dei Premi Mondello e Dessì.

Il Premio letterario nasce per volontà dell’amministrazione comunale per trasmettere valori culturali e di inclusione sociale. Da questa edizione il Premio si è aperto a nuove sezioni: narrativa edita e inedita, poesia, saggistica e premio alla carriera. C’è attesa per i vincitori che verranno rivelati oggi, in chiusura del Festival.

Il giovane scrittore Matteo Porru, autore di diversi romanzi che hanno vinto premi letterari importanti (tra i quali il Campiello), ricopre il doppio ruolo di presidente del Premio Angioni e di direttore artistico del Festival dell’Altrove.

© Riproduzione riservata