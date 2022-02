Nella Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, arriva dopo ben 15 anni proprio a due donne il prestigioso premio Wolf per la Chimica.

A riceverlo le americane Carolyn Bertozzi, dell'università di Stanford e socia straniera dell'Accademia dei Lincei, e Bonnie Bassler, dell'università di Princeton, che condividono il premio con Benjamin Cravatt, dello Scripps Research in California.

L'ultima donna a vincere lo stesso premio era stata Ada Yonath nel 2006-2007. I tre ricercatori sono stati premiati per gli importanti contributi nella comprensione dei meccanismi di comunicazione cellulare.

I PROFILI – Biologa chimica americana della Stanford University e dell'Howard Hughes Medical Institute, Bertozzi è Socia straniera dell'Accademia Nazionale dei Lincei ed è nota per aver sviluppato tecnologie innovative che hanno aperto nuove strade per la ricerca biologica e lo sviluppo terapeutico. Ha dato l'avvio al campo della cosiddetta chimica biorigonale, grazie alla quale è diventato possibile modificare chimicamente le molecole all'interno dei sistemi viventi senza interferire con i processi già in atto. Grazie ai suoi studi sono state possibili scoperte fondamentali per la comprensione di molti meccanismi di interazione esistenti tra le cellule e che hanno rapidamente trovato molte applicazioni, le più recenti per lo studio del Covid-19.

Il lavoro della Bassler ha permesso di identificare una tipologia specifica di segnali chimici scambiati dai batteri nota come “quorum sensing” che permette loro di “nascondersi” e che potrebbe essere utilizzata per migliorare le attuali terapie antimicrobiche. Anche Bassler collabora all'Howard Hughes Medical Institute ed ha ricevuto numerosi premi tra cui il riconoscimento L'Oreal-Unesco nel 2012.

Cravat è invece considerato uno degli inventori della cosiddetta proteomica chimica, un insieme di tecniche che permette di rivelare cosa fanno le proteine all'interno delle cellule e identificare nuovi bersagli farmacologici.

