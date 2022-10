“Cara Unione,

facendo seguito alle precedenti segnalazioni nel merito, la presente per rafforzare e specificare in maggior dettaglio i termini di elevata criticità della situazione oggi subita dai cittadini di Quartucciu e Selargius.

In particolare, con l’introduzione, il 14 settembre scorso, della nuova linea QEX, dedicata a Quartu S.E., il CTM ha modificato i precedenti percorsi ex linee 30 e 31 (entrambe di frequenza circa 10 minuti) riducendo questi ultimi ad un'unica linea (attuale linea 30) avente (molto teoricamente) una frequenza di 10 minuti.

Attualmente quindi la modifica effettuata comporta:

- per Quartu SE un lieve incremento relativo del servizio (in quanto le precedenti due linee 30 e 31 con frequenza circa 10 minuti sono attualmente sostituite dalle altrettante due linee QEX, dedicata e con frequenza 8 minuti, e linea 30, con frequenza 10 minuti);

-per Quartucciu e Selargius, un gravissimo peggioramento del servizio, potendo ormai contare invece che su due linee entrambe di dieci minuti, sostanzialmente alternative e complementari verso Cagliari, Piazza Matteotti, su un'unica linea rimasta, avente sempre teorica frequenza 10 minuti.

I disastrosi effetti pratici di quanto sopra sono purtroppo immediatamente riscontrabili ed evidenti per i cittadini di Quartucciu e Selargius che abitualmente utilizzano i mezzi pubblici per recarsi a Cagliari, Piazza Repubblica, Piazza Matteotti, ma anche in zona Quartu viale Marconi-Centro commerciale Le Vele.

Di fatto, cioè, mentre ora Quartu può contare su un servizio dedicato e appena incrementato, Quartucciu e Selargius vengono gravemente danneggiate:

- con un dimezzamento di fatto del precedente servizio offerto;

- con un aggravio notevole in peggioramento della accessibilità alla zona Quartu viale Marconi-Centro commerciale Le Vele, la quale era prima raggiungibile direttamente attraverso la ex linea 31 e che viceversa ora richiede l’utilizzo delle due attuali linee 30 e QEX con cambio di mezzo presso il capolinea Quartu-via Brigata Sassari.

Alla già gravissima situazione precedentemente descritta si aggiunge l’estrema irregolarità del servizio offerto dalla attuale unica linea 30, con ricorrenti ritardi dei mezzi e frequenza che spessissimo arriva a 20 minuti e oltre.

Conseguenza di tutto quanto precede, la qualità del servizio di trasporto pubblico su Quartucciu e Selargius è precipitata, come tutti gli utenti di questi centri stanno purtroppo sperimentando direttamente, costringendo i cittadini ad essere loro malgrado, spesso costretti a ricorrere all’utilizzo dell’auto propria per rispondere ad esigenze di mobilità che prima erano assicurate dai mezzi pubblici.

La situazione diventa oltremodo critica durante le ore di punta, soprattutto in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita dalle scuole, con sovraccarichi eccezionali sui mezzi, calca, tensioni e frequente impossibilità a salire sui mezzi da parte dei ragazzi.

Alle numerose proteste per questa riprogrammazione delle linee CTM su Quartucciu e Selargius, nonché per i costanti disservizi sull’unica linea rimasta, la società risponde indicando un monitoraggio in corso del servizio e una possibile, eventuale revisione del programma.

Pare indispensabile e doveroso che sia come cittadini di Quartucciu e di Selargius, sia auspicabilmente attraverso i nostri rappresentanti politici e le amministrazioni, si prenda una posizione forte e decisa nel merito di quanto sta avvenendo.

Grazie dell’attenzione”.

Andrea Soriga

