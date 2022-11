«Cara Unione,

ho letto il vostro intervento sulla malamovida in Sardegna (QUI IL TESTO), problema che tocca tutte le città d’Italia. Scrivo da una città toscana, dove i residenti le hanno provate tutte per far sì che il fenomeno venisse tenuto sotto controllo, ma nulla è stato fatto da parte di nessuno.

È infatti difficile se non impossibile per i residenti dimostrare i tanti disagi come quelli antropici: devono richiedere al Comune e all’agenzia regionale per la protezione ambientale, che con idonee strumentazioni quantifica e certifica l'effettivo disturbo e danno e da cui solitamente emergono risultati superiori al valore limite consentito dalla legge. Pertanto i Comuni dovrebbero provvedere immediatamente a tutela della vivibilità urbana e della tranquillità e del riposo dei residenti.

Ad esempio nella mia città, nonostante i rilievi fonometrici effettuati che attestano superamenti dei valori limite, non è stato adottato nessun provvedimento dalle autorità competenti e dall'amministrazione né precedente né attuale».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

***

