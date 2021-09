“Cara Unione,

quale misterioso criterio avrà mai scelto il MIUR per correggere la tanto contestata prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia? Non saranno state le correzioni di alcune risposte più sbagliate degli errori? In tempi di Covid tutto può succedere.

Prendiamo ad esempio il quesito 21 del test:

“Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e?

A1 – l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti

per alcuni suoi isotopi

A2 – in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10-31 e 10-29

A3 – ad eccezione dell'idrogeno tutti gli atomi degli altri elementi chimici

hanno in egual numero elettroni e neutroni

Risposte:

A) A1 e A2

B) A2 e A3

C) tutte

D) A1 e A3

* E) nessuna”.

In un primo tempo la risposta ritenuta esatta era la A). Ci furono poi le prime segnalazioni dei candidati e il pronto intervento del MIUR: la risposta corretta divenne miracolosamente la E) e cioè ‘nessuna’. Effettivamente, nessuna delle opzioni precedenti era corretta.

Rileggendo, tuttavia, il quesito ‘Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e?’ ci accorgiamo che l'opzione ‘nessuna’ si deve necessariamente riferire alle tre affermazioni, non alle opzioni di risposta.

Essendo la prima affermazione vera (A1 l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi) l'opzione di risposta ‘E) nessuna’ è palesemente sbagliata.

Inutile dire che questi errori decideranno del futuro dei ragazzi a cui sottrarranno dei punti per avere scelto l'opzione A).

Sogni frantumati da correzioni frettolose”.

