«Cara Unione,

leggo con un certo sgomento la nuova intemerata del presidente del Senato, l’onorevole Ignazio La Russa, secondo cui la nostra Costituzione non è antifascista.

“Nella Costituzione non c'è alcun riferimento all'antifascismo”, ha detto convintamente la seconda carica dello Stato, ignorando (o fingendo di ignorare?) la 12esima disposizione transitoria e finale della Carta: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Tra l’altro, se volesse fare un ripassino, la Costituzione è disponibile come primo risultato su Google proprio sul sito di Palazzo Madama.

Dopo l’uscita dello stesso La Russa sull'attentato di via Rasella (“I partigiani hanno ucciso dei musicisti pensionati, non i nazisti”) e tutto il polverone che si è sollevato, mi sembra evidente che la strategia sia sempre la stessa: dare in pasto ai media dichiarazioni fuori dal mondo utili a distrarre, a spostare la concentrazione su altri fronti.

Una gara a chi la spara più grossa, così magari non ci si rende conto di quanto il governo Meloni non stia mantenendo le promesse sciorinate in campagna elettorale, stia facendo una gran confusione sul fisco e sui fondi del Pnrr.

Non mi consola sapere che forse La Russa, certe sciocchezze, non le pensa davvero. Non a pochi giorni dal 25 Aprile.

Ci tengo a chiarirlo: alle ultime elezioni ho votato proprio per Giorgia Meloni, convinta che fosse la persona giusta a portare il cambiamento necessario a questo Paese. E lo penso ancora. Quindi mi rivolgo a lei, premier Meloni: metta un freno a questa strategia della distrazione e lavori a testa bassa con la sua squadra per portare l’Italia nel 2023.

Grazie per l’attenzione».

Maria V.

Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata