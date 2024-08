Cara Unione,

anche io sono parte della moltitudine di sardi che vorrebbero limitare l’occupazione e lo scempio del territorio e delle coste sarde da tutte le varie società che, al fine di beneficiare dei generosissimi contributi statali hanno presentato richiesta di autorizzazione per impianti eolici (terrestri o off-shore) e/o fotovoltaici.

Per questo invito quante più persone a sottoscrivere la legge di iniziativa popolare “Pratobello 2024” e chiedo ai nostri politici di mettere da parte divisioni e recriminazioni, pensando che, se precedentemente avevano assunte posizioni a favore degli impianti di energia rinnovabile, probabilmente non immaginavano un tale arrembaggio.

Porto l’attenzione su due aspetti che potrebbero aiutare a respingere l’assalto:

- Considerato che alcune Amministrazioni Comunali e la Magistratura si stanno già adoperando affinché sia rispettata la normativa vigente, in particolare la LR n.5 del 3/7/2024 “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali”, potrebbe essere utile, ove non ancora fatto, estendere questo comportamento a tutto il territorio isolano.

- Suggerisco che tutto il mondo del lavoro della Sardegna, piccoli e grandi operatori di tutti i settori (alberghiero, edilizio, del commercio, proprietari dei terreni, studi professionali) rifletta sulla opportunità di collaborare con le società che lavorano alla realizzazione degli impianti, se necessario rifiutando lavori e collaborazioni così da rallentare la realizzazione dei programmi. Capisco che si tratta di rinunciare a delle opportunità di lavoro, ma forse non sono esattamente tali, molto probabilmente porteranno un domani a non avere la frutta e la verdura da raccogliere, la vigna e l’oliveto da seguire per produrre il vino e l’olio con la qualità riconosciuta a livello internazionale, niente più panorami da cartolina e di conseguenza nemmeno turismo. Solo ancora tanta emigrazione.

Un’ultima nota di apprezzamento per il grande lavoro che L’Unione Sarda e i suoi giornalisti,Mauro Pili e i suoi collaboratori in particolare, stanno conducendo nella salvaguardia della nostra terra. Grazie.

Mariano Ruiu

***

