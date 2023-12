«Cara Unione,

da anni l’Associazione della Confraternita di Misericordia di Burcei, aperta a tutte/i, è sempre alla ricerca di volontari da formare per poter coprire il servizio d’emergenza assistenza sanitaria del 118 per tutte le 24 ore giornaliere.

Oltre al servizio programmato giornaliero delle visite, ricoveri, dimissioni ecc. l’Associazione garantisce il servizio delle emergenze soltanto in 6 ore giornaliere (comprese festività) con tre volontari per ogni turno che si rendono disponibili e dedicano il loro tempo: il problema maggiore è la carenza di volontari per poter estendere il servizio in tutte le 24 ore.

In questi giorni si stanno raccogliendo firme per una petizione, quella di istituzione di altra associazione per le emergenze sanitarie; si rimane perplessi sulla necessità di altra associazione per un servizio esistente di volontariato che renderebbe ancor più difficile la ricerca di operatori volontari: se poi non fosse associazione di volontariato ma un servizio svolto tramite richiesta ad altri operatori interni a cooperative, sarà necessario far sapere e chiedere i costi del servizio alla comunità.

Ben vengano tutte le iniziative per qualificare e incrementare i servizi per la comunità evitando però ulteriori divisioni con l’istituzione di altre associazioni per le stesse attività di supporto sociali che indeboliscono quelle esistenti, come accaduto recentemente nello sport del calcio a Burcei.

In sintesi, si ribadisce e si sintetizza che i soci della Confraternita di Misericordia di Burcei svolgono il supporto al 118 (112 è il nuovo numero unico delle emergenze); sono tutti volontari; fanno periodicamente i corsi di aggiornamento come soccorritori; non percepiscono alcuna ricompensa; amministrano e gestiscono l’associazione con fondi derivanti dal servizio del 118 e senza contributi comunali perché finora non ci sono stati problemi finanziari; sono tutti residenti e/o originari di Burcei compreso il presidente; devono avere determinati requisiti di efficienza.

Nella speranza che questo Santo Natale porti consiglio alle persone di buona volontà, rivolgendo ed estendendo l’invito a tutta la popolazione, chiediamo collaborazione al sindaco e all’amministrazione, di attivarsi per incentivare, stimolare e sostenere l’associazione esistente, aperta a tutte/i, con azioni di sensibilizzazione e divulgazione dell’operato svolto al fine di evitare situazioni che potrebbero dividere, frammentare, isolare e ridurre l’efficienza del volontariato per l’emergenza e assistenza sanitaria nella nostra comunità.

Grazie per l'attenzione».

I volontari della Confraternita di Misericordia di Burcei

