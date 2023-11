«Cara Unione,

da tempo la via Giuseppe Garibaldi a Burcei è in balia di un individuo, che spadroneggia indisturbato, utilizzando il suolo pubblico come fosse di sua esclusiva proprietà, costellando lo stesso di improbabili cartelli di un fantomatico e non meglio identificato pericolo, apponendo alla stentata calligrafia degli stessi, anche un risibile "grazie".

Questi cartelli, costituiscono un pericolo per la circolazione, in quanto per via della carreggiata stretta, per due sensi di marcia, costringono gli automobilisti a pericolose manovre, per dribblare gli stessi, originando possibilità di probabili scontri tra veicoli. Non pago del disagio e pericolo che cagiona ai suoi concittadini con questo suo incivile comportamento, ultimamente ha deposto sempre sulla pubblica strada anche una notevole quantità di gusci di vecchi televisori. Nonostante le mie ripetute segnalazioni alla polizia locale, la stessa non ha preso alcun provvedimento in merito, asserendo molto candidamente, che “ci stanno lavorando”.

Tengo a far notare, che "stanno lavorando" su questa situazione da quasi un anno. Con mio grande rammarico devo constatare che siamo sempre più un paese di frontiera, abbandonati dalle istituzioni, che vedono in noi "bidduncoli" solo un prezioso bacino di voti in periodo elettorale.

Da un burcerese che ama il suo paese e lo sogna migliore e degno di essere vissuto».

Attilio Franco Zuncheddu – Burcei

***

